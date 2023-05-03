اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"مياه الإسكندرية" تشن حملات لإزالة التعديات على الشبكة بمنطقة "أبو قير"

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:56 ص
"مياه الإسكندرية" تشن حملات لإزالة التعديات على الشبكة بمنطقة "أبو قير" جانب من الحملة
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، حملات موسعة، لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية. 

 

حيث قامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بشن عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية

 

وتم قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن مصانع الرنجة ومزارع السمك الغير متعاقدة بمنطقة زرزارة التابعة لفرع أبو قير.

 

وتم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا، وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.

 

وأعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن توفر سيارات التنقل، لتقديم الخدمات المتعددة وهى، تعاقد على إدخال العدادات، استقبال شكاوى، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، الاستعلام عن الفواتير، سداد الفواتير، كما يتواجد فريق من المعمل المركزى للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التى تقدمها الشركة.

 


الاسكندرية

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