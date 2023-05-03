محافظ قنا يواصل سلسلة افتتاحات تجريبية لمشروعات حياة كريمة فى فرشوط

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة المنفذة، بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور عمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطرى، وحافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط.

وافتتح محافظ قنا، مجمع الخدمات الحكومية بقرية العسيرات، والذى أقيم على مساحة 460 م، ويتكون من 3 طوابق تشمل "مركز تكنولوجى، سجل مدنى، شهر عقارى، مكتب بريد، وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب تموين "، وسوف يخدم أكثر من 40 ألف مواطن من أهالى القرية، ويساهم فى إنهاء معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، ويفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وتابع المحافظ جولته، بافتتاح التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الزراعية بقرية العسيرات، والذى تم إنشائه على مساحة 200 م تقريبا، ويتكون من طابقين ويضم عدة وحدات لتقديم الخدمات الزراعية لأهالى القرية.

وقال محافظ قنا، إنه تم إنشاء 19 مجمعا للخدمات الزراعية فى الوحدات المحلية للقرى التى تستهدفها مبادرة حياة كريمة، تساهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمواطنين لاسيما فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى والاعتماد على أنظمة الرى الحديث.

كما تابع "الداودى" إطلاق التيار الكهربائى من أحد محولات الكهرباء التى تم تنفيذها بقرية العسيرات ضمن المبادرة الرئاسية تمهيدا لتوزيع التيار الكهربائى على منازل القرية بشكل منتظم ومستقر، مشيدا بالدور الرائد لهذه المبادرة فى الارتقاء بمستوى المرافق العامة وتوفير خدمات البنية الأساسية من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بكافة القرى والنجوع المستهدفة.

واختتم محافظ قنا زيارته لمركز فرشوط بافتتاح التشغيل التجريبى لمركز شباب قرية العسيرات، والذى يقع على مساحة 180 م، ويتكون من طابقين ويضم صالة العاب، وغرفة تنس طاولة، وغرفتين للأنشطة، وجيم، ومكتبة، وحمامات، منها حمام مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة، ومزود برامبات لتسهيل دخول وخروج ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أنه يجرى إنشاء وتطوير 37 مركز شباب فى القرى المستهدفة ضمن المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تهدف الاستفادة منها كمراكز خدمة مجتمعية للنشء والشباب من خلال تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت رياضية وملاعب للنجيل الصناعى وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها، مؤكدًا على أهمية الدور الذى تقوم به هذه المراكز فى بناء واستثمار طاقات الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية حيث تساهم فى تأهيلهم جسمانيا وبدنيا وعقليا، مشيدا بجهود الدولة فى التوسع فى تطوير مراكز الشباب، والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية أسلوب حياة للشباب، بهدف صقل خبراتهم ومواهبهم.

وأكد محافظ قنا، على أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كمشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.