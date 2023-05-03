محافظ قنا يتفقد مجمع الشوادر والمواقف بنجع حمادى

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة ميدانية بمجمع شوادر الخضروات والفاكهة بمركز نجع حمادى، لمتابعة حركة البيع والشراء وتوافر السلع ومدى التزام التجار بأسعار الجملة المقدمة لصغار البائعين، كما تفقد مجمع المواقف بنجع حمادى للاطمئنان على انتظام العمل به والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطري.

أكد محافظ قنا، خلال الجولة على أهمية دور تجار الجملة المؤثر فى إحداث توازن بأسعار الخضروات والفاكهة، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية تتابع حركة الأسواق بشكل دورى، لضبط أسعار السلع والتأكد من توافرها، وعدم استغلال المواطنين، كما أكد التجار وقوفهم إلى جانب كافة القرارات والإجراءات التى تتخذها الدولة لخفض الأسعار من أجل مصلحة المواطن.

وتابع محافظ قنا، جولته بتفقد سير العمل بأحد مخابز إنتاج الخبز السياحى، للاطمئنان على جودة الخبز، ومطابقته للأوزان المقررة، مشددا على ضرورة الالتزام بارتداء ملابس مناسبة، والاهتمام بنظافة أدوات العجن.

كما تفقد " الداودى " مجمع مواقف سيارات الأجرة بنجع حمادى، لمتابعة انتظام العمل به والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، ومدى كفاية سيارات الأجرة لنقل الركاب المترددين على الموقف ذهابا وإيابا، واطمئن المحافظ من الركاب على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة من قِبل إدارات المواقف.