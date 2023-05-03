محافظ سوهاج: توريد 9634 طن و 628 كيلو قمح منذ بدء الموسم حتى أمس

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن توريد 9634 طن 682 كيلو قمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد الأقماح يوم 23 ابريل الجارى، وحتى أمس الأول من مايو مشيراً إلى إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات .

وقال "الفقى" أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألف و816 فدان بمختلف مراكز المحافظة، مناشدا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، مشيراً إلى أن هناك تزايد مستمر فى كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

ووجه محافظ سوهاج بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، والقيام بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد لمنع أي تلاعب، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

ومن جانبه أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن المديرية على أتم الاستعداد لاستقبال الأقماح لهذا الموسم، مشيرا إلى جاهزية 19 موقع تخزيني ما بين "صوامع، وشون "، تسع لأكثر من 152 ألف طن قمح، وهى " صومعة سوهاج، شونة سوهاج، شونة طما الملحقة، شونة طما الجديدة، صومعة مطحن طما، مركز تجميع طهطا، بنكر طهطا، صومعة البلينا، شونة البلينا، صومعة غرب طهطا، شون البنك الزراعي، هنجر سوهاج، شونة طهطا، شونة جهينة، شونة جرجا، شونة البلينا، شونة دار السلام، شونة ساقلته، شونة أخميم" .

وأشار وكيل وزارة التموين أن أسعار الأقماح هذا العام تختلف وفقا لدرجة النقاء حيث تم تحديد 1500 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، مقارنة ب 865 جنيها للاردب العام الماضى، كما تم تحديد 1475 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و 1450 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.