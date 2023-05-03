محافظ بنى سويف يوجه بسرعة تنفيذ الحلول لشكوى أهالى عزبة مطيريد بكوم أبوخلاد

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمركز ناصر ، بتنفيذ عدد من الحلول والإجراءات حيال شكوى بعض أهالي عزبة مطيريد بكوم أبو خلاد ، والذين تقدموا بشكوى تضرروا فيها من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة الشرقية القريبة من الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ " اليوم" بالمواطنين ضمن اللقاء المفتوح ، الذي اعتاد المحافظ أن يعقده عدداً من المرات أسبوعياً " في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية ، لسرعة الاتفاق على الحلول وتنفيذها في إطار المتاح فنياُ وقانونياً

تم التكليف بمتابعة البيارات المنفذة " سابقا " بالعزبة لتخفيض منسوب المياه الجوفية، من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع التنسيق بين الوحدة المحلية والأهالي لكسح خزانات الصرفي الصحي الأهلية بشكل دوري لا يسمح بتجمع المياه ،والتي تتسبب في زيادة منسوب المياه بتلك المناطق ، بجانب قيام شركة مياه الشرب بمعاينة الخزانات لاتخاذ ما يلزم فنياً بالتنسيق مع الأهالي ، وذلك لضمان تصريف مياه الصرف الخارجة من المنازل، بشكل لا يفاقم من المشكلة، وذلك كحلول مؤقتة لحين تنفيذ مشروع الصرف الصحي ضمن مبادرة "حياة كريمة".

حضر اللقاء: على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ، المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظ.