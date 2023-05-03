محافظ الشرقية يُتابع تطوير ونقل موقف سيارات الأجرة الجديد بمدينة القنايات

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع سعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف التابعة للديوان العام أعمال نقل ورفع كفاءة موقف القنايات الجديد لخدمه أهالي المدينة والقرى والتوابع، وذلك للنهوض بمنظومة المواقف والحد من المواقف العشوائية وللحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمل تجهيز الموقف الجديد وتركيب "التندات" واللوحات الإرشادية والأعمال الصناعية بالموقف للتيسير على الركاب.

من جانبه أوضح سعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف التابعة للديوان العام قيام الإدارة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة القنايات ووحدة الصيانة والخدمات بالمحافظة بنقل موقف ( القنايات - الزقازيق ) الكائن بشارع الوحدة إلي مدخل المدينة بالجهة المقابلة لمستشفي القنايات المركزي بإجمالي عدد 32باكية حديد 4*4 على مساحة 300م تقريباً والذي يتسع لعدد 60 سيارة ميكروباص، وذلك لتسهيل الحركة المرورية والقضاء على التكدس المستمر ولخدمة المواطنين وطلاب الجامعة.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات على الموقف لإحكام الرقابة والسيطرة على سيارات الأجرة وإلزام أصحاب السيارات بتحميل الركاب من الموقف الجديد وعدم السماح بتواجد سيارات خارج الموقف، لتوفير الوقت والجهد على المسافرين ، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.



