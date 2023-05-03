محافظ الإسماعيلية يتابع موقف حصاد وتوريد القمح للصوامع والشون

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية موقف حصاد وتوريد القمح للشُّوَن والصوامع بنطاق المحافظة لموسم 2023.

ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالي المساحة المزورعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ33 ألف و27 فدان و13 قيراط.

وأضاف أن المساحة التي تم حصادها حتى يوم الأول من مايو الجاري لموسم حصاد القمح 2023 تبلغ 20 ألف فدان حيث تم توريد 9 آلاف و884 طنًا و291 كيلو وبما يعادل 65 ألفًا و895 أردبًا و41 كيلو، وتوريد 9 آلاف و884 طنًا و291 كيلو من محصول القمح إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان ومركز تجميع الحمد، مشيرًا إلى أن كل ما يتم دراسته وتذريته من محصول القمح لموسم 2023، يتم توريده لاحقًا وتباعًا إلى الشُّوَن والصوامع بدائرة المحافظة.

وأكد "بشارة" على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم 2023، ليصبح سعر توريد الإردب 1500جنيه بدلًا من سعر 1250 جنيهًا، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.