نائب محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيًا مشروعات حياة كريمة فى القنطرة شرق

الإسماعيلية- صبرى غانم

قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها 4 قرى رئيسية و37 تابعا، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ومنسق مشروعات حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، ومدير عام الإسكان بالمحافظة ورؤساء قرى الأبطال والسلام والتقدم.

واستهل "عصام" جولته بتفقد الموقف العمومي لقرية الأبطال، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ به لأكثر من 90 ٪ ويبلغ مساحته 2500 متر مربع ويتكون من مكتبين إداري وأمن وساحات للسيارات وكافيتريا ودورات مياه وتندات و4 باكيات وكل باكية بطول 110 متر ويسع لحوالي 100 سيارة.

وتلا ذلك زيارة السوق التجاري الحضاري اليومي لقرية الأبطال بمساحة إجمالية 3200 م2 والمكون من مكتبين إداري وأمن ومحال تجارية وكافيتريا ودورات مياه وساحة انتظار للسيارات وتم الانتهاء منه بنسبة 50٪.

وتفقد عصام مدرسة الزراعة بقرية الأبطال (إنشاء جديد) والتي تقام على مساحة 22 فدانا وتتكون من 2 مبنى، بالإضافة إلى المبنى الرئيسي الذى يضم 17فصل دراسي وجاري الانتهاء من الأعمال في 20 يوليو القادم ودخولها الخدمة في العام الدراسي القادم 2023/2024.

وتفقد عصام محطة معالجة المياه بمنطقة الأحرار التابعة لقرية الأبطال بطاقة 4000 متر مكعب، وبلغ نسبة التنفيذ بها 80٪ وجاري الانتهاء من شبكات الصرف الصحي الداخلية بها ومن ثم تسليمها في 15 يوليو القادم.

وفي قرية التقدم، تفقد "عصام" الموقف العمومي للسيارات بالقرية والبالغ مساحته 1600متر مربع، ويتسع لحوالي 65 سيارة تقريبًا وتم الانتهاء منه بالكامل.

وخلال الجولة تابع "عصام" السوق التجاري بمساحة 3200 متر مربع تقريبًا بنسبة تنفيذ 80٪.

وفي نهاية الجولة تفقد عصام مرشح مياه قرية التقدم والمكون من مبنى قديم، حيث أنه جاري إنشاء مبنى جديد على مساحة 500 متر مربع بالإضافة إلى محطتين رفع المياه.

وشدد "عصام" على سرعة الانتهاء من الأعمال في مشروعات حياة كريمة في التوقيتات والمواعيد المحددة لتسليمها.