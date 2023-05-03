محافظ الإسكندرية يكرم 50 عامل نظافة بمناسبة عيد العمال

الإسكندرية جاكلين منير

أقامت محافظة الإسكندرية احتفالا بمناسبة عيد العمال، هنأ فيه المحافظ محمد الشريف عمال مصر بعيد العمال، مؤكدا أهمية دور العامل في بقاء البشرية وتقدم المجتمعات .

وأثناء الاحتفال قدم المحافظ الشكر لجموع العاملين، وخص بالشكر عمال شركة نهضة مصر التابعين لقطاع النظافة بمحافظة الإسكندرية، والذين يعملون ليلًا ونهارًا من أجل إظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق.

وكرم اللواء محمد الشريف 50 عاملًا من عمال نهضة مصر (قطاع النظافة والخدمات البيئية) تقديرا لهم ولعملهم، مؤكدا أن تكريم كل يد عاملة ما هو إلا تقديراً للدور البارز الذي يقوم به، لأن نجاح منظومة العمل تتطلب تفاني العمالة، بالإضافة إلى قدرات القيادة، وهذه ما يراه الجميع في عمال النظافة، ووجه رسالة للعمال قائلا: "نحن جميعاً نتسبب في القمامة وأنتم تُنظفون ولذلك أنتم الأفضل".

وبهذه المناسبة تم تكريم اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد تقديرا لهم في دعم قطاع النظافة بمحافظة الإسكندرية.

وكرم المحافظ حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وإبراهيم كمال رئيس القطاعات التنفيذية بشركة نهضة مصر، و حسن حماد رئيس قطاع النظافة الحضرية، ومحمد السعيد رئيس قطاع المعالجات بشركة نهضة مصر، وأحلام الخولي منسق عام بروتوكول تعاون جمعيات الإسكندرية .