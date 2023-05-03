محافظ أسوان: مكافحة الفساد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، أنه نموذج محاكاة مؤتمر دول الأطراف يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة الفساد وبتر جذوره بشكل نهائى من كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الطمأنينة الكاملة لدى مقدم الخدمة ومتلقيها تواكباً مع الجهود الدولية فى هذا الإتجاه ، وهو الذى كان أحد أهم أهداف التنمية المستدامة لدى أجهزة المحافظة .

جاء ذلك فى كلمة محافظ أسوان، خلال فعاليات الجلسة الإفتتاحية لنموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف فى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى دورته العاشرة .

وقال المحافظ: فخورين بأبنائنا الطلاب والشباب لتميزهم وعرضهم الراقى والمتميز لنموذج المحاكاة ، ليثبتوا دائماً إنتماؤهم وكفاءتهم فى كافة المجالات ، ولتواصل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية تميزها لتكون واجهة للدولة المصرية الحديثة فى جنوب مصر ، وخاصة فى ظل ما تشهده من طفرة غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات لوجستية وقومية وخدمية فى كافة القطاعات.

وأوضح أشرف عطية، أن هذا هو ما تسعى إليه القيادة السياسية والحكومة حالياً لتطبيقه عملياً من خلال منظومة الشباك الواحد للخدمات الحكومية لتحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ، وليتواكب ذلك أيضاً مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية الإصلاح الإدارى فى مصر ، وهو ما يتزامن مع نشر الوعى المجتمعى لمنع الفساد ومكافحته بالتعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وجامعة أسوان ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، مع الإهتمام والتركيز على طلاب الجامعة لتعزيز معرفتهم بالحوكمة ومكافحة الفساد .

وتجدر الإشارة إلى أن نموذج المحاكاة يأتى فى إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023/2030 ، ويهدف لإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على قضايا مكافحة الفساد ، وتداعياتها الإقتصادية والإجتماعية على مصر والعالم ، مع تحليل أهم الجهود الوطنية والدولية المبذولة فى هذا الشأن من خلال العديد من الأنشطة العملية والبرامج التدريبية المكثفة وذلك من خلال أعمال النموذج الذى تم تنفيذه على مدار شهرين كاملين بواقع 90 ساعة تدريبية لبناء فكر الشباب، وصقل مهاراتهم، ورفع الوعى بمخاطر الفساد، فضلاً عن عقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس من الجامعة والأكاديمية حيث تقدم للمشاركة فى أعمال النموذج نحو 255 طالب وطالبة من جامعة أسوان والأكاديمية.

فيما شهدت فعاليات النموذج تنفيذ محاكاة لطلاب الجامعة والأكاديمية، وعرض أفلام تسجيلية للنموذج وقياس الأثر على الطلاب، علاوة على عرض حقائب لجمعية نساء الجنوب، مع عرض حدث جانبى حول دور الشباب فى مكافحة الفساد من خلال التحول الرقمى.