انطلاق فعاليات الدورة التدريبية بمجال السلامة والصحة المهنية بأسوان

وأكد اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، أهمية هذه الدورات التدريبية من أجل تنمية ورفع الوعى وتقديم كل ما هو جديد بشأن تثقيف وتدريب وتأهيل العاملين بمختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والهيئات وغيرها من أجهزة الجهاز الإدارى للمحافظة.

وأشاد المحافظ، بدور ذلك فى مواكبة التطور السريع فى كافة مجالات العمل العام ، وخاصة الجوانب المعلوماتية والإنترنت والسلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل وبما يساهم فى صقل المهارات وإكساب الخبرات لدى العاملين من أجل تطوير مناخ العمل الإدارى وتنمية الأداء الوظيفى والمهنى وضمان إعداد كوادر بشرية وقيادات مؤهلة وقادرة على تحمل المسئوليات والمهام المنوطة لهم.

ومن جانبه أوضح فوزى صابر مدير القوى العاملة بأن الدورة التدريبية يتم تنظيمها بمقر قاعة التدريب بمستشفى الصداقة الجديدة ويشارك فيها عدد 50 متدرب من العاملين بعدد من المنشآت والجهات الحكومية ومنها مستشفى الصداقة الجديدة والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، ومركز الأورام ، ومتحف النوبة ، بالإضافة إلى مستشفى أسوان الجامعى ، وقناة طيبة (الثامنة).

وتابع، أن الدورة التدريبية تتضمن تقديم عدد من المحاضرات والمناقشات النظرية والعملية المتخصصة لنشر التوعية بآليات وأساليب تطبيق السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل نظيفة وأمنه والإستعداد الجيد للتعامل الفورى وإحتواء تداعيات وقوع أى حوادث محتملة .