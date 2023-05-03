محافظة الغربية تعلن عن مزاد لأعمال هدم كوبرى العباسى القديم.. تفاصيل

أعلن ديوان عام محافظة الغربية عن طرح عملية هدم كوبرى العباسى القديم بنزايون بحى أول المحلة الكبرى، وذلك فى مزايدة علنية والمحدد لها يوم الإثنين 15 مايو الجارى، بقاعة المجلس الشعبى المحلى بشارع المتحف بمدينة طنطا.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ناقش معدلات تنفيذ مشروعات الرصف والخطة الاستثمارية للعام المالى 22/ 23، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، على عبد الستار السكرتير المساعد، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات الهندسية، المالية والتخطيط.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية، مشروعات الرصف الجارية داخل كافة المدن، إلى جانب مناقشة نسب إنجاز الأعمال فى مشروعات المحاور والطرق الرئيسية والتى تنفذها المحافظة، حيث تم مناقشة معدلات الأداء فى مشروع تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، ليصبح أحد أهم المحاور المرورية لفك الكثافات المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا من كوبرى فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لرصف طريق النعناعية بكفر الزيات.