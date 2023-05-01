محافظ الغربية يتفقد كورنيش المحلة ومشروعات الرصف فى سمنود.. صور

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الاثنين، عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية داخل مركزى المحلة وسمنود بحضور اللواء هشام رفعت رئيس حى ثان المحلة والمحاسب أحمد المغاورى رئيس حى أول المحلة، حيث تفقد المحافظ أعمال رصف المرحلة الثانية من كورنيش مدينة المحلة الكبرى والتى تتم بداية من المجمع الصناعى وحتى منطقة الهويس بطول 1700 متر، تم خلالها أعمال التدبيش والتوسعة بعرض 18 متر ووضع الطبقة السطحية،

وتابع محافظ الغربية جولته فى المحلة بتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات بنطاق حى أول وثان المحلة إلى جانب تفقد مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى.

وتفقد محافظ الغربية فى سمنود، مشروع إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، والذى يتم إنشاؤه كمحور مرورى يساهم فى تقليل الازدحام المرورى الذى يعانى منه دخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.

وتفقد رحمى أعمال توسعة وإعادة تأهيل الطريق الرئيس لمدينة سمنود "مدخل المدينة" بطول 1.5 كيلو متر ومتوسط عرض 15متر، والذى سيساهم فى تحقيق السيولة المرورية للمدينة، واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال تغطية طريق بهبيت الحجارة لتوسعته ورصفه بطول 2500 متر، للمساهمة فى تيسير الحركة إلى الجامعة التكنولوجية.

يذكر أن أعمال إنشاء الكورنيش تتم على ثلاث مراحل بطول 6.8 كم وعرض 18 متر، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعى، الثانية بداية من المجمع الصناعى وحتى الهويس، والثالثة كمحور مرورى يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبى علي- سمنود.