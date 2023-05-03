محافظة الجيزة: بدء استقبال المتقدمين لشغل مهنة تربى ومساعد تربى الثلاثاء

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة فى بيان لها أن على جميع المتقدمين لشغل مهنة تربى أو مساعد تربى والذين قاموا باستيفاء الأوراق المطلوبة طبقا للمسابقة المعلن عنها خلال الفترة من 2022/6/15 وحتى 2022/6/30 وفقاً لقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، الحضور بمقر الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات الكائن مقره بسوق الجملة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى بطريق الواحات 6 أكتوبر بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك طبقا للكشوف المعلنة فى مقر الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات المنوه عنه .

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة فتحت باب التقدم لمسابقة شغل مهنة تربى ومساعد تربى وفقاً لقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، محددة الشروط التالية:

1- أن يكون المتقد مصرى الجنسية.

2- للقاطنين في محافظة الجيزة.

3- إجادة القراءة والكتابة.

4- أن يكون المتقدم بالغا سن الرشد.

5- إلمام المتقدم بالأحكام الدينية.

6- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده حكم بعقوبه جناية او جريمة مخله بالشرف.

7- أن يتم إثبات لياقة المتقدم الصحية لشغل المهنة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

ودعت المحافظة كل من يرغب في التقدم لشغل الوظائف، التقدم بالأوراق التالية:

- صورة بطاقة المتقدم سارية.

- صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز الجبانات بمحافظة الجيزة.

- وفي حاله اجتياز الاختبار، تقدم طابعة تأمينات بعدم شغل وظيفة أخرى.