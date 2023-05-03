اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 07:23 ص
أكرم القصاص
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مجلس الأمن الروسى: المؤسسات والمعاهد الغربية تخلق نظريات مناهضة لتقويض الوضع في بلادنا

الأربعاء، 03 مايو 2023 06:00 ص
مجلس الأمن الروسى: المؤسسات والمعاهد الغربية تخلق نظريات مناهضة لتقويض الوضع في بلادنا مجلس الأمن الروسى
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن المعاهد بأكملها في الولايات المتحدة وأوروبا تخلق بلا كلل نظريات مجنونة مناهضة للعلم، تهدف إلى تقويض الوضع في روسيا.
 
وأضاف باتروشيف - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن "الغرب يحاول تقويض الوحدة الداخلية لبلدنا وشعبنا، وإضعاف معنويات مواطنينا، وتعمل مؤسسات ومعاهد بأكملها في الولايات المتحدة وأوروبا بلا كلل لخلق أكثر النظريات العلمية الزائفة".
 
وأكد باتروشيف أنه يجب دعم وتعزيز القيم الروحية والأخلاقية التقليدية بكل طريقة ممكنة، وفضح النظريات العلمية الزائفة المعادية لروسيا، والتي أصبحت أساسا للأعمال العدوانية ضدها.

مجلس الامن الروسى

الامن الروسى

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