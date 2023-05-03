قطع المياه عن 6 قرى بالدقهلية لمدة 7 ساعات بسبب ربط الخطوط

الدقهلية شريف الديب

يشهد مجلس قروى المعصرة الشوامى عزبة جاد بمركز بلقاس، ونبروه وبهوت وعزب بهوت انقطاع المياه لمدة 7 ساعات اعتبارا من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً وذلك اليوم الأربعاء ،وذلك بعد أن اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن الانقطاع فى تلك المناطق، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال ربط خطوط على خط 600 مم بمنطقة بلقاس.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، لغاده الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب بسرعة انهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على اهمية اتباع الاصول الفنية الواجبة فى تنفيذ الاعمال المشار اليها..

وناشدت محافظة الدقهلية المواطنين قاطنى نطاق مركز ومدينة بلقاس ونبروة وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز نطاق الوحدة المحلية لكل من الوحدات المحلية القروية التابعة لرئاسة المركز ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.