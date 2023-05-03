الكويت (أ ش أ)

يتوجه ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمى المرافق له غدًا الخميس إلى المملكة المتحدة.

ومم المقرر أن يشارك ولي عهد الكويت في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وتشهد المملكة المتحدة حدث تاريخي الأسبوع المقبل حيث تستعد البلاد لاقامة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث الذي تولى العرش بعد انتظار دام 75 سنه عقب وفاة والدته الملكة البزابيث الثانية، وتأتي المراسم الملكية في وقت تعاني فيه بريطانيا من ازمة اقتصادية حادة.

قالت صحيفة التايمز ان الاسراف لن يكون عنوان لتتويج الملك تشارلز الشهير باقتصاده للمال حيث قال سابقا انه يهدف إلى حدث أصغر وأقل تكلفة من أسلافه.

قال متحدث باسم قصر باكنجهام: "نظراً لأن التتويج مناسبة وطنية للدولة، فإن مصادر التمويل ستشمل المنحة السيادية وحكومة المملكة المتحدة"، لكن القصر لن ينشر أية تفاصيل عن التكاليف إلا بعد انتهاء الحدث.