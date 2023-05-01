كرسى عمره 700 عام أسفله "حجر القدر"..باكنجهام يكشف تفاصيل تتويج الملك تشارلز

كتبت: نهال أبو السعود

كشف قصر باكنجهام، عن مزيد من تفاصيل مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث المقررة يوم السبت المقبل، وقال إن الحفل سيشهد استخدام مجموعة من الكراسي التاريخية.

من المقرر في لحظة التتويج استخدام كرسي سانت إدوارد التاريخي الذي صنع منذ أكثر من 700 عام، واستخدم أول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثاني في 1308.



الكرسى



كرسى التتويج

وقال القصر في بيان إنه بالإضافة إلى ذلك، سيجلس الملك وزوجته كاميلا في مراحل مختلفة من المراسم على كراس تاريخية أخرى، وأشار الى ان الكراسي التي ستستخدم خلال الأجزاء الأولى من المراسم والتي ستستخدم لتتويج كاميلا صنعت في الاصل لتتويج والدة تشارلز الملكة إليزابيث في 1953.

وسيجلس تشارلز وكاميلا على كرسيي العرش خلال بعض خطوات مراسم التتويج. وصنع الكرسيان لتتويج الملك جورج السادس وزوجته الملكة إليزابيث التي عرفت فيما بعد باسم الملكة الأم، في عام 1937.

وقال القصر إن كراسي المجموعة الملكية "تم ترميمها وتكييفها حسب الحاجة".

كرسي التتويج تم تصميمه ليتضمن " (Stone of Scone) الشهير والذي يعرف بـ "حجر القدر" الذي أحضره الملك إدوارد من اسكتلندا إلى دير وستمنستر في عام 1296.

تم استخدام كرسي التتويج لأول مرة في حفل عام 1308 ، عندما توج الملك إدوارد الثاني وبحسب "وستمنستر آبي" كان هناك 38 تتويجا للملوك الحاكمة هناك ، بالإضافة إلى 15 احتفالا منفصل لتتويج الملكة.

وتضمنت الزخارف الأصلية لكرسي التتويج ، التي رسمها والتر ، الرسام الرئيسي لإدوارد الأول ، أنماط من الطيور وأوراق الشجر والحيوانات وكانت مغطاة بأوراق الذهب ذات يوم ، لكن الكثير منها تآكل كما رسمت على ظهره صورة ملك مستندا على أسد.

وفي الجزء السفلي من الكرسي تم نحت أربعة أسود مذهبة عام 1727 لتحل محل النسخ الأصلية.