"ضمان جودة التعليم" تعتمد 148 مدرسة و16 برنامجًا تعليميًا جامعيًا

كتب محمود طه حسين

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اجتماعه الدورى بالجلسة رقم (224) برئاسة الدكتورعلاء عشماوي ، وذلك في أول انعقاد للمجلس برئاسته بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1360 لسنة 2023 بتوليه رئاسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، خلفا للدكتورة يوهانسن عيد .

واتخذ مجلس إدارة الهيئة عددا من قرارات الاعتماد لعدد من مؤسسات وبرامج التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي تم اعتماد كلية واحدة ، و 16 برنامج تعليمي ، كما تم منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لعدد 2 كلية وثلاثة برامج تعليمية ، فيما تقرر عدم اعتماد كلية واحدة.

وعلى مستوى مؤسسات التعليم قبل الجامعي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد مجلس إدارة هيئة جودة التعليم 148 مدرسة، وفي الإطار ذاته تم منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لـ 30 مدرسة، فيما تقرر عدم اعتماد أربع مدارس .

وصرح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فى أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة في أعقاب توليه مهام منصبه الجديد رئيسا للهيئة، بأن الوصول بجودة التعليم لمستويات جديده ترتقي بمكانة مصر وطموح القيادة السياسية ، ووفقا لرؤية مصر 2030 ، سيظل هدفا استراتيجيا لعمل الهيئة.

وأكد علاء عشماوي، أن رفع معدلات جودة التعليم سيتم من خلال العمل الجاد بهيئة الجودة على محاور عديدة منها تقيييم أنظمة التعليم والمناهج وفقا للمعايير الدولية ، وطرح برامج التدريب والتأهيل للمدرسين والمراجعين ، ونشر ثقافة الجودة والتطوير المستمر، كما أكد عشماوي على أهمية التعاون الفعلي والبناء مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي وأيضا مع مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة .

وشدد على أن الطريق الأمثل للارتقاء بكل جوانب التنمية في مصر ينطلق مع قاطرة تعليم متطور ذي جودة عالية يهدف إلى بناء الإنسان ، وهو ماسنسعي لتحقيقه بكل الأساليب العلمية والمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال ، مشيرا إلى أهمية تعزيز الدور الريادي للهيئة في الارتقاء بجودة التعليم على المستويين الإقليمي والدولي.