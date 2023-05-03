ضبط 9 أطنان قمح قبل بيعها بالسوق السوداء فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلى بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلى من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه استراتيجية ويمثل الأمن الغذائى للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين الحسينية بتشكيل حملة تموينية برئاسة وكيلة وزارة التموين وبرفقة عبد الكريم عوض الله مساعد مدير المديرية، حيث توجهت الحملة إلى طريق مفارق الشرطة سامى سعد، وتم ضبط سيارة جامبو نصف بيضاء اللون محملة بـ 120 شيكارة قمح زنتها تقريباً 75كيلو بإجمالى 9 طن قمح محلى متجه إلى خارج المحافظة على طريق سامى سعد، الاسماعيلية.

تم تحرير محضر رقم 7283 جنح الحسينية ضد ف.ا.م المقيم بناحية قرية أكياد البحرية / فاقوس / شرقية لحيازته ونقله قمح محلى بدون تصريح رسمى والإتجار فيها فى السوق السوداء بغرض التربح.