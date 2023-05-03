اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مايو 2023 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 9 أطنان قمح قبل بيعها بالسوق السوداء فى الشرقية

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:15 م
ضبط 9 أطنان قمح قبل بيعها بالسوق السوداء فى الشرقية قمح - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلى بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلى من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه استراتيجية ويمثل الأمن الغذائى للمواطنين.
 
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين الحسينية بتشكيل حملة تموينية برئاسة وكيلة وزارة التموين وبرفقة عبد الكريم عوض الله مساعد مدير المديرية، حيث توجهت الحملة إلى طريق مفارق الشرطة سامى سعد، وتم ضبط سيارة جامبو نصف بيضاء اللون محملة بـ 120 شيكارة قمح زنتها تقريباً 75كيلو بإجمالى 9 طن قمح محلى متجه إلى خارج المحافظة على طريق سامى سعد، الاسماعيلية.
 
تم تحرير محضر رقم 7283 جنح الحسينية ضد ف.ا.م المقيم بناحية قرية أكياد البحرية / فاقوس / شرقية لحيازته ونقله قمح محلى بدون تصريح رسمى والإتجار فيها فى السوق السوداء بغرض التربح.
 

الشرقية

محصول القمح

مديرية التموين بالشرقية

الحسينية



الموضوعات المتعلقة

وزارة التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ800 ألف طن حتى الآن

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:10 م

وكيل زراعة الغربية يتابع انتظام عملية توريد القمح بالشون والصوامع

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:39 ص

صوامع الجيزة تستقبل محصول الذهب الأصفر.. 19 ألفا و41 فدانا إجمالى المساحة المزروعة قمحا على مستوى المحافظة.. توريد ما يزيد عن 950 طنا حتى الآن.. منشأة القناطر أكبر الموردين.. ومتابعة ميدانية لعمليات التسليم

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:43 ص

ضبط كميات من القمح قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 48 محضرًا لمخالفات تموينية

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:27 م

رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق يشهد عرس حصاد القمح شرق قناة السويس

الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة