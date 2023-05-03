"صحة الإسكندرية" تشدد على تحقيق التكامل الطبي بين جميع المنشآت بمختلف قطاعاتها

الإسكندرية جاكلين منير

زارت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مستشفى كرموز للتأمين الصحي، وكان في استقبالها الدكتور أيمن كامل مرسى رئيس هيئة التأمين الصحى فرع شمال وغرب الدلتا، والدكتور هاني فرج مدير عام المستشفى، حيث تفقدت قسم الاستقبال والطوارئ، وتابعت كيفية تصنيف مرضى الطوارئ كما زارت وحدة الغسيل الكلوي ووحدة العناية المركزة، وناقشت الخدمات الطبية المميزة المقدمة بالمستشفى ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقوف على كيفية التعاون لتحقيق التكامل الطبي بين جميع المنشآت الصحية بمختلف قطاعاتها داخل محافظة الإسكندرية.

يأتى ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية، وقد أشارت الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي أن التنسيق قائم بين مستشفيات مديرية الشئون الصحية ومستشفيات التأمين الصحى وكذلك أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتغطية جميع الخدمات الطبية داخل المحافظة ومحيطها للتسهيل على المواطنين للحصول على الخدمات المطلوبة في أسرع وقت.

من جهة أخرى، وتحت رعاية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، وفي إطار الإعداد "لحملة التوعية الخاصة بالاستخدام السليم للعدسات اللاصقة" عقد فريق عيادة القرنية بمستشفى الرمد العام تحت إشراف الدكتور حازم غزالة مدير المستشفى بالتعاون مع إدارة الثقافة الصحية على مدار يومين ندوة عن كيفية الاستخدام السليم للعدسات اللاصقة و مخاطر سوء الاستخدام.

وأشارت الدكتورة مها حسيب مدير إدارة الثقافة الصحية، الى أنه قد حضر المحاضرة على مدار اليومين 90 عضو من فرق الثقافة الصحية من مختلف المناطق الطبية.

وألقت الندوة الدكتورة سوزان ابراهيم محمد صقر استشاري الرمد وعضو فريق عيادة القرنية بالمستشفى التي أكدت على ضرورة شراء العدسات اللاصقة من أماكن موثوقة كمراكز العيون و مراكز العدسات اللاصقة و اتباع الخطوات السليمة عند استخدامها و نبهت على ضرورة التوجه للطبيب عند ظهور أعراض زغللة أو ألم أو احمرار شديد بالعين.