سقوط أجزاء من عقار مأهول بالسكان دون إصابات بحي الجمرك في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

سقطت أجزاء من 3 بلكونات قي عقار مأهول بالسكان بحي الجمرك في الإسكندرية، مما سبب مخاوف لدى سكان العقار والأهالي خوفًا من إصابة المارة، إلا أنه تم السيطرة على الوضع دون إصابات.

بدأت الواقعة حين تلقي قسم الجمرك بلاغا تفيد بوجود بلكونات متهالكة بالعقار الكائن 52 حارة قراقيش، بنطاق الحي، وتبين بالمعاينة أن عقار الإسكندرية عبارة عن دور أرضي محل يسار المدخل، وشقة بالدور الأرضي يمين المدخل، و3 أدوار علوية، والعقار مشغول بالسكان وتبين سقوط جزء من أرضية 3 بلكونات.

كما تبين بالرجوع لقسم المنشآت، أن العقار قديم و صادر له قرار ترميم رقم 51 لسنة 2020، وتم تأمين المكان بوضع حواجز حديدية حول العقار، والتنبية على مالكي العقار بسرعة تنفيذ القرار .