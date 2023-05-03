سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-5-2023

وتقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر غدا الخميس الموافق 4 مايو، بمناسبة عيد العمال، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 7 مايو، وفقلا لبيان البنك المركزى المصرى.