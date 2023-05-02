سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2-5-2023 بالبنوك المصرية

وبمناسبة عيد العمال، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس القادم الموافق 4 مايو 2023، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 7 مايو 2023، وذلك وفقا لبيان البنك المركزى المصرى.