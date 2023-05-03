"زراعة القناة" تعقد ملتقى التوظيف الثامن وحفل تخريج دفعة 2021 - 2022

أقامت كلية الزراعة بجامعة قناة السويس الملتقى التوظيفى الثامن وحفل الخريجين السنوى لدفعة 2021- 2022، وذلك فى تقليد سنوى تتبعه كليات الجامعة.

وأثنى الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعةعلى دور ملتقيات التوظيف وأهميتها فى صقل المنفعة المتبادلة بين الكليات والمجتمع الخارجى، مؤكدا على دورها فى المساهمة فى خطة تحسين وتطوير البرامج الأكاديمية بالكلية من خلال التغذية الراجعة من المؤسسات والخريجين، بما يسهم بشكل كبير فى إعداد خريج قادر على المنافسة وإثبات الذات فى سوق العمل، ومزود بأحدث التقنيات وآليات العمل الحديثة، ومشيرا إلى أن خريج زراعة القناة هو خريج مؤهل بأحدث التقنيات التعليمية، والبرامج الدراسية المتطورة، وموضحا أن ملتقيات التوظيف هى فرصة لطلابنا للتدريب والتشغيل.

ومن ناحيته أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن ملتقى التوظيف السنوى لكلية الزراعة يتيح الفرصة لاستقطاب الكفاءات من الخريجين المتفوقين فى التخصصات الزراعية والإنتاجية المختلفة، ويعمل كذلك على التوعية بدور الأطراف المجتمعية ممثلة فى الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بالإنتاج الزراعى فى مختلف مجالات التوظيف، ومنوها إلى أن الطالب خلال فترة دراسته بالكلية يتم صقل خبراته ومعارفه الدراسية بالتدريب الصيفى والميدانى لربط الجانب النظرى بالواقع الفعلى لسوق العمل.

وأوضح الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة أن ملتقى اليوم يسعى للوصول لمقترحات تعاون وتمويل بين الكليات والشركات المساهمة، ويهدف كذلك لتدشين عدد من المبادرات بما يسهم فى تطوير ورفع قدرة وكفاءة الخريجين.

أقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف تنفيذى الدكتور محمد الحماحمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد وصفى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب ربيع مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتورة رواء الشاطورى مدير وحدة متابعة الخريجين.

وخلال الملتقى- تم عرض فيديو تقديمى عن الكلية وأنشطتها، والبرامج الدراسية المتاحة، وفيديو عن النماذج المشرفة التى لخريجى الكلية بسوق العمل، وفيديو آخر عن البرامج المميزة بالكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، وعرض تقديمى عن أنشطة بعض الشركات المشاركة بالملتقى.

هذا وقد تحدث ممثلو الأطراف المجتمعية عن مواصفات الخريجين المطلوبة لسوق العمل، ومدى إتاحة الفرص التى يمكن أن توفرها هذه المؤسسات للمتميزين من أبناء الكلية.

كما ألقى الطالب الأول لدفعة 2021- 2022 كلمة الخريجين، وألقى أحد الخريجين المتميزيين فى سوق العمل كلمة أوضح فيها مقومات الخريج الناجح، والمعوقات التى تواجه الخريجين فى سوق العمل.

وسلم الدكتور محمد عبد النعيم درع كلية الزراعة لشخصية الملتقى والحفل وهو الدكتور رفيق عبد الرحمن رئيس قسم الألبان بالكلية، ومدير وحدة ضمان الجودة سابقا، وذلك تكريما له، لجهوده المتميزة فى خدمة الكلية والعملية التعليمية بها، وجهوده بوحدة ضمان الجودة وإرساء تقليد إقامة الملتقى التوظيفي.

وفى نهاية الحفل تم تكريم العشرين الأوائل، وتوزيع شهادات التقدير للمشاركين والشركات، مع تسليم دروع التميز للشركات ذات التعاون الفعال مع الكلية فى سنوات سابقة.

هذا وقد قام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة فى معرض الشركات المساهمة المقام ضمن فاعليات الملتقى، للتعرف على الخدمات التى تقدمها للطلاب والخريجين، وفرص التشغيل.