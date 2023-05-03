"زراعة الإسكندرية": حصاد 8025 فدان قمح و توريد 11 ألف طنا حتى الآن

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية ،حصاد نحو 8025 فدانا من محصول القمح حتى الآن، وتوريد نحو 11 ألفا و 732 طن قمح إلى صوامع الغلال و المستمرة حتى أغسطس القادم.

فيما أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، استعداد المديرية بكافة الإجراءات اللازمة لماراثون توريد القمح المحلى لهذا العام، حيث يستمر حتى نهاية شهر أغسطس لهذا العام.

واستعدت المديرية لاستقبال الأقماح المحلية لهذا الموسم بسعات تخزينية متميزة، من خلال تجهيز 3 صوامع وهم صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع و التخزين وإجمالى سعتها 90 ألف طن وجاهز لاستقبال الأقماح المحلية سعة 30 ألف طن ، وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وإجمالى سعتها 60 ألف طن جاهز بها سعة 30 ألف طن لاستقبال الأقماح المحلية،وصومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 الف طن جاهز بها سعة 30 الف طن لاستقبال الاقماح المحلية .

كذلك تم معاينة و اعتماد 4 بناكر وهى, بنكر السلام (1) التابع للشركة العامة للصوامع و التخزين وسعته التخزينية 45 ألف طن , كامل السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية, بنكر السلام (2) التابع للشركة العامة للصوامع و التخزين وسعته التخزينية 44 الف طن كامل السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية، وبنكر شمال القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينة 15 ألفا و750 طن مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية، وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن و مخابز الإسكندرية و سعته التخزينية 12 ألفا و 500 طن السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية موسم 2023 ,ليصل إجمالى السعات التخزينية المستعدة لاستقبال الاقماح المحلية بالمحافظة 3 صوامع و 4 بناك، بإجمالى 208 ألف و 180 طن، بخلاف توافر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المذكورة.

تم تشكيل عدد سبعة لجان لاستقبال الأقماح بالسعات التخزينية السابقة مكونة من 6 أعضاء، عضو من مديرية التموين "رئيسا"، عضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عضو من مديرية الزراعة، عضو من الجهة المسوقة (أمين العهدة)، عضو من الجمعية القبانية، وعضو من البورصة السلعية.

وتستقبل لجان استلام القمح توريد الأقماح بدء من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة السادسة مساء يوميا، و يتابع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة الاستاذة أمانى حلمى و فريق العمل التابع لها فعاليات لجان التوريد يوميا و تجميع البيانات و كميات التوريد تحت قيادة غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بالمديرية برئاسة السيد وكيل الوزارة لمتابعة موقف التوريد و العمل على إزالة اى معوقات تواجه عمليات التوريد.