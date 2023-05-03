اليوم السابع
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رئيس جامعة حلوان: الحوار الوطنى يتيح مساحة للجميع ويؤكد على احترام حقوق الإنسان

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:57 م
رئيس جامعة حلوان: الحوار الوطنى يتيح مساحة للجميع ويؤكد على احترام حقوق الإنسان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في فعاليات الجلسة الافتتاحية لـ"الحوار الوطنى"، التي عقدت بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة الخبراء، تحت شعار "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الحوار الوطنى يتيح مساحة للجميع، ويؤكد على احترام حقوق الإنسان، العيش الكريم لكل المواطنين، وتشهد مصر مرحلة جديدة من التحول وهي بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني اليوم 3 مايو 2023، وقد عكست مبادرة الحوار الوطني رؤية القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

ويطرح الحوار الوطني العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول لمخرجات لصالح المواطن المصري، تكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.


الحوار الوطنى

جامعة حلوان

الجمهورية الجديدة

اخبار مصرية



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