جامعة حلوان تستقبل وفد جامعة أوروبا الألمانية التابعة لشبكة مؤسسات التعليم الدولية

كتب محمد صبحى

استقبلت جامعة حلوان وفدا من جامعة أوروبا الألمانية University of Europe التابعة لشبكة المؤسسات التعليمية الدولية Global University Systems(GUS) والتي تضم 33 جامعة دولية، وذلك بشأن تطوير برنامج دولي لمرحلة البكالوريوس بالتعاون مع كلية التجارة وإدارة الأعمال، في إطار دعم جهود التعاون مع الشركاء الدوليين وتطوير برامج دولية مشتركة بتنسيق وتنظيم من مكتب العلاقات الدولية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع أعضاء الوفد، مؤكداً العلاقات الوطيدة بين جامعة حلوان والجامعات الألمانية في المجالات المختلفة، واتساق تلك الجهود الدولية مع توجهات الدولة المصرية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير برامج ذات طابع دولي تسهم في تأهيل كوادر تدريسية وتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل وفق المعايير الدولية.

كما أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي نشاط جامعة حلوان وتميزها في تطوير برامج دولية بالتعاون مع العديد من الجامعات الألمانية، بل والمشاركة في مشروعات ممولة من هيئة التبادل العلمي الألمانية، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي مشاركة عدد كبير من طلاب الجامعة في المنح الممولة من الجهات الألمانية وتميزهم فيما يخص مستوي الإنجاز والتميز في التعلم علي النطاق الدولي.

وبدأ برنامج الزيارة يوم الأربعاء الموافق 26 إبريل 2023 باستقبال السيد رئيس الجامعة بمقر رئاسة الجامعة للسادة أعضاء الوفد والذي تضمن بروفيسور موريتس فان رويجين رئيس جامعة أوروبا الألمانية، والسيد جوزيف كورين المدير التنفيذي لشبكة المؤسسات التعليمية الدولية، والدكتور أوليفر بريل الأستاذ بكلية إدارة الأعمال، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة مني فؤاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور وليد السروجي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع و الدكتور جمال علي القائم بعمل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال ، و الدكتور عمر سلمان مستشار رئيس الجامعة للشؤون المالية، و الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. حيث تم التعريف بالجامعتين، وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ثم تم عقد جلسة بين أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور ميادة بلال لمناقشة البرامج التخصصية في مجال التجارة وإدارة الأعمال، والإطلاع علي لائحة الكلية لبحث إمكانية التوافق حول برنامج دولي متميز لطلاب مرحلة البكالوريوس.

وتضمن اليوم الثاني للزيارة الخميس الموافق 27 ابريل 2023 جلسات نقاشية بمقر كلية التجارة بالزمالك للتوافق حول آلية تطوير لائحة البرنامج المشترك، بالإضافة إلي بحث أوجه التعاون مع التخصصات الأخرى المناظرة بحضور العمداء الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتور اسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، وكان في استقبال الوفد الدكتور جمال علي القائم بعمل عميد كلية التجارة وإدارة الاعمال

قامت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بعرض بدائل متنوعة للبرنامج الدولي بهدف طرح سيناريوهات بديلة في حال اختلاف اللوائح الدراسية بين الدولتين، وأشارت إلي أن تلك الزيارة هي نتاج مباحثات ولقاءات واجتماعات افتراضية دامت لأكثر من تسعة أشهر للتوافق حول آلية التعاون الدولي وطرح البدائل المختلفة للبرامج الدولية المشتركة، كما أشادت بدعم إدارة الجامعة لجهود المكتب في تعزيز النشاط الدولي، كما وجهت الشكر إلي العمداء و أعضاء هيئة التدريس لما تم بذله من جهد خلال الزيارة لبدء الخطوات الأولي في تطوير برنامج دولي مشترك يسهم في تفعيل استراتيجية التدويل بجامعة حلوان ويعزز تواجدها علي الساحة الدولية.

وفي ختام الزيارة دعي الدكتور سيد قنديل رئيس الجامعة رئيس الجامعة الالمانية والوفد المرافق له لعشاء رسمي تم تنظيمه بفندق كلية السياحة والفنادق بحضور وتنظيم الاستاذ الدكتور سهي عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق والاستاذ الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، حيث أشاد الوفد بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وانتهي اللقاء بتوجيه دعوة لرئيس جامعة حلوان لزيارة الجامعة الالمانية في القريب العاجل.