اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 10:44 م
أكرم القصاص
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رئيس الفيدرالى الأمريكي: السيطرة على التضخم فى حاجة لمزيد من الوقت

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:44 م
رئيس الفيدرالى الأمريكي: السيطرة على التضخم فى حاجة لمزيد من الوقت رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي جيروم باول
وكالات

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قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن التضخم لا يزال بعيدا عن الهدف الذى تضعه الولايات المتحدة وهو 2 بالمئة، موضحا أن الإجراءات تحتاج إلى المزيد من الوقت.

وأكد على التزام الولايات المتحدة بالتزام بلاده بإعادة مستويات التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، موضحا أن القرارات الاقتصادية سوف تتخذ بناء على البيانات المستقبلية بأمريكا.

 

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس (0.25%) لتصعد أسعار الفائدة الأمريكية إلى نطاق 5.25% وهو أعلى مستوى للفائدة الأمريكية منذ 2006.

 

وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه "سيأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتباطؤ الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية".

 


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