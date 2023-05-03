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توريد 60 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا

الأربعاء، 03 مايو 2023 02:42 م
توريد 60 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا توريد القمح فى المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح بلغ 60053 طنا و581 كيلو بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد فى 15 أبريل الماضى، وتم تجهيز 42 موقع تخزينى للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

 

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالى المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

 

 


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