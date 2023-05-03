توريد 33776 طن قمح لصوامع القليوبية وحصاد 34700 فدان حتى الآن

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، انتظام أعمال توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر المحافظة، موضحا أنه تم توريد 33775 طنا و717 كيلو جرام قمح، منذ بدء عملية التوريد الأحد من الأسبوع الماضى وحتى اليوم لصوامع الغلال بالقليوبية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تجهيز 11 موقعا ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها، مع اتباع كافة إجراءات السلامة فى نقل وتخزين القمح، موضحا أنه تم البدء فى استلام القمح من المزارعين والموردين لموسم 2023، وستكون البداية بصوامع بنها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

ومن ناحيته، كشف عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن خريطة مواقع وهناجر ومواقع تجميع محصول القمح بالقليوبية يبلغ عددها 11 موقعا، وهى "5 مواقع تابعة لمطاحن شمال القاهرة ووسط وغرب الدلتا والجهة التسويقية لها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وموقعان تابعان للشركة المصرية الصوامع والتخزين، و4 مواقع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بالقليوبية".

واستطرد "أبو زيد"، أن مواقع التخزين والهناجر والصوامع المعدة لاستلام القمح وتوريدها من المزارعين جاهزة، وتم التأكد من توافر الشروط فيها، والحالة الفنية لها جيدة، وجار تشكيل لجان استلام المحصول من المزارعين، موضحا أنه تبلغ السعة التخزينية بصوامع وشون وهناجر المحافظة 179 ألفا و840 طنا، حيث تم التأكد من حالة المواقع وجاهزيتها، وجار تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام للمحصول.

وبدوره أكد المهندس رجب الشحات، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم عمل حصر على أرض الواقع للمساحات المنزرعة بالمحصول، مشيرا إلى أنه بلغت المساحة الإجمالية لمحصول القمح على مستوى المحافظة 40841 فدان، وتم حتى الآن حصاد 34700 فدان منها، كما تم أيضا دريس 25650 فدانا منها، ويتم الحصاد والدريس تباعا تمهيدا لأعمال التوريد للصوامع والشون المنتشرة بالمحافظة.