تحويل سلالم كوبرى مُشاة وابور الثلج بمدينة بنها إلى سلالم كهربائية.. صور

تفقدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء أعمال تكسير السلالم الخرسانية لكوبرى مُشاة وابور الثلج بمدينة بنها لتحويلهم إلى سلالم كهربائية تيسيرًا على المواطنين ولخدمة كبار السن بتكلفة إجمالية 13.500 مليون من الخطة الاستثمارية 2022 – 2023، حيث تابع ما تم إنجازه فى المرحلة الثانية من شارع فريد ندا، يرافقه مصطفى حسنين نائب رئيس مركز ومدينة بنها، ومهندسى الشركات المنفذة.

وتابع "الهجان"، أعمال تكسير السلالم الخرسانية بالجهة الخلفية للكوبرى بميدان كاميليا، موجهًا برفع مخلفات التكسير أولًا بأول، لعدم عرقلة حركة سير المواطنين والسيارات وللحفاظ على سلامة المواطنين، والحفاظ على عدم تأثُر جسم الكوبرى بأعمال التكسير، مشددًا بتكثيف وضغط الأعمال للانتهاء من الإنشاءات والتشغيل التجريبى فى مدة أقصاها منتصف شهر يونيو المُقبل، لسهولة تنقُل المواطنين مع مُراعاة الدقة فى الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية المُتعاقد عليها.

والجدير بالذكر أنه تم عمل جميع التنسيقات مع جميع المرافق والبدء بتكسير السلالم الخرسانية الأربعة، وبعد الانتهاء من أعمال التكسير سيتم البدء بالأعمال المدنية لعمل قواعد خرسانية ومن ثم تركيب السلالم الكهربائية الأربعة "2 سلم صعود، 2 سلم نزول)، والتى ستُسهل تنقُل المواطنين وتقديم الخدمة المستمرة السريعة لعدد كبير من الأفراد فى وقت قصير وخاصة ذوى الهمم وكبار السن، ثم بدء التشغيل التجريبى.

كما تفقدَّ محافظ القليوبية، ما تم إنجازه فى الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة، ولدفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل فى المُدة الزمنية المُقررة، حيث تم الانتهاء من توريد أعمدة وكشافات الإنارة بالجزيرة الوسطى بعد نزلة كوبرى المصنع الحربى اتجاه الطريق الزراعى، وجارى صب الخرسانات للأعمدة وتم عمل بلدورة الجزيرة الوسطى بعرض 2.60 متر وسيتم تغطيتها ببلاط الإنترلوك، كما تم الانتهاء من صب البلدورات الجانبية بطول 700 متر، وتم تفقد الحديقة بمدخل بنها الجنوبى على مساحة 1200 متر تقريبًا، والتى سيتم زراعتها وتجميلها وعمل مقاعد للجلوس وتزويدها بأعمدة إنارة ديكورية لتكون الحديقة متنفسا جديدًا للمواطنين، وقد تم ضبط المناسيب مع الطريق تمهيدًا لبدء الأعمال.

ووجه "المحافظ"، بسرعة الانتهاء من خرسانات أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى وإلغاء الأعمدة الجانبية والانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى العمل بالتوازى فى السور الجانبى من بعد الكوبرى وتدعيمه بالكريتال وتوحيد الشكل لتحسين الرؤية البصرية، كما تم التوجيه برفع مخلفات الأسفلت المتواجدة فى حديقة مدخل بنها الجنوبى، وشدد على سرعة الانتهاء من مدخل بنها الجنوبى طبقا للتصميمات المعدة لذلك.

كما شددَّ "الهجان"، خلال جولته، بضرورة الاهتمام بالحدائق المتواجدة بالميادين العامة وإزالة أى إشغالات بمحيطها مع ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع المواقف العشوائية التى تعرقل حركة السير، مع تكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.