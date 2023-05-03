تكريم الفائزين بمسابقة أفضل صورة رمضانية فى الغربية

الغربية عادل ضرة

كرم، اليوم، يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، الفائزين في مسابقة افضل صورة رمضانية تحت شعار "روحانيات رمضانية... في صورة فوتوغرافية"، بحضور الفائزين من المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة، وتم تكريمهم بجوائز مالية وشهادات تقدير تشجيعاً لهم على السعي والاستمرار نحو الأفضل.

حيث حرصت مديرية الشباب والرياضة بالغربية على تشجيع الشباب ودعم مواهبهم، حيث قدمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية مسابقة لأفضل صورة رمضانية تحت شعار" روحانيات رمضانية... في صورة فوتوغرافية" وذلك بدءاً من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام 2023.

قدم عدد من المشاركين ما يُبدعه خيالهم وما تجود به عدساتهم من صور تعبر عن الأجواء الرمضانية في مصرنا الحبيبة وما ينتشر فيها من حب وعبادة وزينة وسعادة، وقد قام بالتقييم الدكتورة أماني أحمد حبيب أستاذ الرسم و التصوير المساعد بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية جامعة طنطا.

وقد تم عرض الصور الثلاثة الفائزة وقد تم التصويت خلال يوم كامل على صفحة المديرية وحصلت الصورة رقم" 3" والمشارك بها المتسابق ماهر محمد العطار على المركز الأول، كما حصل المتسابق عبدالله محمد عوض صاحب الصورة رقم "1" على المركز الثاني، وحصل المتسابق حسام حازم الجارحي صاحب الصورة رقم "2" على المركز الثالث