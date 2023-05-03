تفحم سيارة ملاكى بطريق بلبيس الزقازيق فى الشرقية بسبب البطارية

الشرقية فتحية الديب

اندلع حريق منذ قليل بسيارة ملاكى أمام قرية ميت ربيعة طريق بلبيس ا- الزقازيق نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة بطريق " بلبيس- الزقازيق" أمام قرية ميت ربيعة، وتم الدفع بسيارة إطفاء من قبل الحماية المدنية جنوب الشرقية، وتم السيطرة على النيران.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات نشوب حريق ببطارية السيارة نتيجة شرز اندلع بها، ما أسفر عن نشوب الحريق بالسيارة بالكامل وتفتحهما.

تم تحرير محضر بالواقعة وتسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وجار رفع آثار الحادث من الطريق.