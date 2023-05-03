"تعليم بورسعيد" تنهى استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الثانى للنقل والشهادات

بورسعيد - محمد عزام

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا بمكتبها بديوان عام المديرية استعرضت من خلاله الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية.

وأكدت وكيل الوزارة خلال الاجتماع الذى استهدف مديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية على أنه تم تجهيز جميع مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية بالتعليم العام والفنى لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى مشددة على ضرورة توفير كافة الأجواء الملائمة داخل اللجان.

ولفتت الدكتورة هالة عبد السلام إلى دورية عقد الاجتماعات مع كافة القيادات التعليمية المعنية لضمان انتظام سير الامتحانات بالصورة التى تليق بتعليم بورسعيد موجهة بتغليب مصلحة الطالب وعدم السماح بالغش مع التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا داخل اللجان.

ومن المقرر أن تنعقد امتحانات نهاية العام الدراسى 2022 – 2023 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى، خلال الفترة من 6 إلى 13 مايو الجارى، بينما تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الجارى، وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية سوف تعقد فى الفترة من 15 إلى 22 مايو الجارى.