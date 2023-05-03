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السبت المقبل.. بدء امتحانات الترم الثانى للصف الرابع الابتدائى

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:38 م
السبت المقبل.. بدء امتحانات الترم الثانى للصف الرابع الابتدائى امتحانات الفصل الدراسي الثاني
كتبت – مرام محمد

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وجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليمات خاصة لمديرى العموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهى العموم والتوجيه المالي والإداري بشأن متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لصفوف النقل، والتي تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 6 مايو، مشددة على ضرورة متابعة أوراق الإجابات مع الشؤون المالية والإدارية، ومتابعة أعمال التصحيح أولا بأول والتأكد أنها تتم بشكل منضبط.

ووفقا لجدول الامتحانات المعلن من قبل المديرية، يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم السبت الموافق 6 مايو امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 7 مايو امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، والإثنين 8 مايو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT، والثلاثاء 9 مايو امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والأربعاء 10 مايو امتحان مادة الرياضيات.

ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم السبت 6 مايو امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 7 مايو امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، والإثنين 8 مايو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT، والثلاثاء 9 مايو امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والأربعاء 10 مايو امتحان مادة الرياضيات.

وجاء جدول امتحانات نهاية العام للصف السادس الابتدائي على النحو الآتي: الخميس 11 مايو امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 13 مايو امتحان مادة الرياضيات، والأحد 14 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والعلوم، والإثنين 15 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ووجهت المديرية الإدارات التعليمية بإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف دراسي، على أن يتم إعلان جدول إعلان النتائج من قبل المديرية في وقت لاحق، والتأكد من رصد أعمال السنة ومراجعة الشيتات والدقة في أعمال التصحيح، منوهة أن على جميع الموجهين الانتهاء من نسبة 5% و 10% في اليوم التالي لأعمال التصحيح.

ولفتت المديرية إلى ضرورة التأكد يوميا من رفع الامتحانات الأول والثاني على المنصة مع التأكيد على الموجهين بالتأكد من الصف الدراسي واسم المدرسة، وأن يتم وضع امتحانات إدارتي (أكتوبر وحدائق أكتوبر) من توجيه إدارة أكتوبر ويتم رفعه على المنصة بمعرفة تطوير إدارة أكتوبر، فضلا عن مراجعة أعمال الصيانة والوصلات الكهربائية للتأكد من النظافة ومخاطبة الأحياء برفع الإشغالات.

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