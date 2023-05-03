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تعليم الجيزة توجه طلاب الشهادة الإعدادية بسرعة تسجيل استمارة الامتحانات

الأربعاء، 03 مايو 2023 10:13 ص
تعليم الجيزة توجه طلاب الشهادة الإعدادية بسرعة تسجيل استمارة الامتحانات امتحانات الشهادة الإعدادية
كتبت - مرام محمد

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وجه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، طلاب الشهادة الإعدادية بسرعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، مؤكدا أن تسجيل الاستمارة شرط لدخول الاختبارات.
 
ونبه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على مديرى المدارس للمرحلة الإعدادية بضرورة إرسال إنذارات لطلاب الصف الثالث الاعدادي الذين لم يقوموا بتحرير استمارات التقدم للامتحانات من خلال سجل (6 مراسلات)، حيث أنه لن يسمح لهؤلاء الطلاب بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني حال عدم تحريرهم لاستمارات التقدم لأداء الامتحان.
 
وأوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المفترض أن يتم تحرير استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس قبل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، ونظرا لحرصنا على مصلحة الطلاب سُمح لهم بدخول امتحانات الترم الأول دون أن يحرروا الاستمارة حتى الانتهاء من تحريرها، مشيرا أنه حتى الآن لم يحرر الكثيرين منهم الاستمارة.
 
وأكد ضرورة تحرير الطلاب لاستمارة الامتحانات قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني حتى يتم رفع أرقام جلوسهم على قاعدة الوزارة واستخراج نتائج لهم، لذلك وجب التنبيه على المدارس بإرسال إنذار على 6 مراسلات لتحرير الاستمارات.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية تنطلق يوم 20 مايو المقبل، ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدي الطلاب يوم السبت الموافق 20 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد الموافق 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الإثنين الموافق 22 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء الموافق 23 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، ويوم الأربعاء الموافق 24 مايو امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، ويوم الخميس الموافق 25 مايو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالمدرسة السعيدية).

امتحانات

امتحانات الشهادة الاعدادية

الشهادة الاعدادية

استمارة امتحانات الشهادة الاعدادية

امتحانات الشهادة الاعدادية 2023

الفصل الدراسي الثاني

تعليم الجيزة



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