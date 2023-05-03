تشييع جنازة طبيب أسنان توفى بأزمة قلبية مفاجئة داخل عيادته فى الشرقية

شيع أهالى قرية العدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، جنازة الدكتور محمد سعيد علتم، طبيب الأسنان بمستشفيات جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، الذى توفى مساء الثلاثاء إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل عيادته بمركز ههيا.

واتشحت صفحات التواصل الاجتماعى بالسواد والحزن على الطبيب الراحل من جانب أساتذته.

وتوفى الطبيب الراحل الدكتور محمد سعيد علتم، طبيب الأسنان بمستشفيات جامعة الزقازيق، إثر أزمة قلبية مفاجئة فارق على إثرها الحياة فى الثانية والثلاثين من عمره.

من جانبه، نعى الدكتور وليد ندا، مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، الطبيب الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.