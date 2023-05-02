غلق مزلقان قليوب 4 أيام لأعمال الصيانة.. تعرف على "البديل"

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، غلق مزلقان قليوب البلد بمدينة قليوب، لمدة 4 أيام، تبدأ من الساعة الـ7 صباح غد الأربعاء الموافق 3 مايو الجاري، وحتي الساعة 12 منتصف ليل يوم الأحد المقبل الموافق 7 مايو الجاري، لأعمال الصيانة وحفاظا علي أرواح المواطنين.

وكشفت المحافظة، في بيان لها، أن مزلقان العادلي هو البديل عن مزلقان قليوب البلد الذي سيتم غلقه، وهو يبعد مسافة 100 متر عنه، وذلك تسهيلا علي المواطنين ولتيسير حركة المرور وانتقال المواطنين لمنع تعطل مصالحهم، وأنه سيتم إعادة فتح المزلقان فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وفي سياق أخر لقى شخص مصرعه بعدما سقط أسفل عجلات قطار "القاهرة- الإسكندرية" أمام مزلقان منطقة الثلاجة بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بسقوط شخص أسفل عجلات قطار "القاهرة - الإسكندرية" بمنطقة الثلاجة بشبرا الخيمة، ولقى مصرعه فى الحال على قضبان السكك الحديدية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة إسعاف، وتم نقل أشلاء الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ اللازم تحت تحفظ النيابة العامة، لحين التعرف على أهلية الجثمان وتسليمهم الجثة والتصريح بالدفن.