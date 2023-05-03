اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بداية مرحلة جديدة.. محطات مهمة فى الحوار الوطنى.. إنفوجراف

الأربعاء، 03 مايو 2023 04:24 م
بداية مرحلة جديدة.. محطات مهمة فى الحوار الوطنى.. إنفوجراف الحوار الوطنى

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بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصرى، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.
 
كما تبدأ جلسات لجان الحوار الوطنى لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.
 
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إقامة المؤتمر الاقتصادى كأحد مخرجات الحوار الوطنى 
 
مشاركة فعالة فى مؤتمر المناخ بتنظيم جلسة COP 27 بعنوان : "العدالة المناخية وقضايا البيئة" 
 
التقدم بمقترح الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه فى 17 يناير 2024 
 
شارك الحوار الوطنى فى تفعيل لجنة العفو الرئاسى مرة أخرى

الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى

ضياء رشوان

القوى السياسية فى الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى

إدارة الحوار الوطنى

المشاركين فى الحوار الوطنى

القوى السياسية فى الحوار الوطنى

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

الأحزاب السياسية

كلمة السيسي فى الحوار الوطني

الحوار الوطني

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