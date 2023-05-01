"الحضارة المصرية القبطية".. محاضرة بالمعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية غدا

ينظم المعهد الفرنسى بالإسكندرية، لقاء مع الكاتب والباحث وليد فكري ضمن سلسلة ندوات حول التاريخ: الحضارة القبطية.. مرحلة مجيدة من تاريخ مصر، وذلك غدا الثلاثاء.
وقال المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، إن الندوة تأتى ضمن سليه ندوات فى الخقب التاريخية المختلفة عن الحضارة المصرية القديمة والندوة تتحدث عن الحضارة القبطية القديمة وعراقتها وتفاصيلها المختلفة.
وكان قد كرم المعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية طلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية من مدارس مختلفة المشاركين فى المشروع الوثائقى "على مسارات شامبليون" وحقق تفاعل كبير .
يذكر أن انطلق المشروع فى عدد كبير من مدارس الإسكندرية بدءًا من شهر أكتوبر لعام 2022 واستمر العمل فيه طوال الأشهر الماضية وتم تكريم الفريق الفائز والمشاركين.
شارك السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية فى حفل توزيع الجوائز لمسابقة الفرانكفونية التي أقيمت في المعهد الفرنسي في مصر بالإسكندرية و قدم 14 مشاركًا من المستوى A1 عدد من المشاهير الفرانكوفونيين المفضلين.
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