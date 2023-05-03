المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته بالطريق العام فى الإسكندرية يمثل جريمته

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس عامل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل صديقه ووضعه فى جوالين بلاستيك والقاء جثته بالطريق العام بعد نشوب مشاجرة بينهما أثناء تواجدهما بالسكن وتعدى عليه المتهم بالضرب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة، وتمثيل المتهم للجريمة، والتصريح بدفن جثة المجنى عليه.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن الإسكندرية ، إخطار من مأمور قسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود بلاغ من الاهالى بالعثور على جثمان لشخص داخل 2 جوال بلاستيكى بدائرة القسم.

على الفور تم تشكيل فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية لتحديد هوية الجثة وتبين أنه عامل بمقهى، مقيم بدائرة القسم، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه عامل، مقيم برفقة المتوفـى بشقة "مستأجرة".

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه حال تواجده بالشقة المستأجرة رفقة المجنى عليه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بالأيدى حتى سقط مُغشياً عليه ،واستولى على "شاشة وحدة حاسب آلى ولوحة المفاتيح الخاصة بها ومبلغ مالى من حافظة نقود المجنى عليه"، وعقل ذلك انصرف ثم عاد فى وقت لاحق الي الشقة مرة أخرى، وقام بوضع الجثمان بجوال وإلقائها بمكان العثور المُشار إليه، كما أرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.