القوى العاملة: مفاوضة ناجحة لصالح 3 عمال موسميين بجدة

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح المكتب العمالى فى التفاوض مع شركه الناقل العربى لنقل الحجاج والمعتمرين السعودية وتسوية حقوق عدد 3 عمال موسميين بموسم العمرة والحج 1443 بناء على شكوى واردة للمكتب من الممثل القانونى لهم تم استيفاء كامل حقوقهم بواقع 3000 آلاف ريال لكل عامل باجمالى مبلغ 9000 ريال سعودى.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بمتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج وتحصيل مستحقاتهم لدى جهات العمل التى يعملون لديها.

جاء في التقرير الذي تلقته الوزارة من الملحق العمالى وليد عبدالرزاق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، والذى أوضح فيه أنه تم سداد المبلغ من الشركة للممثل القانونى للعمالة المصرية ، وتنازل الأخير عن شكواه المقدمة منه بالمكتب لانقضائها صلحاً مع الشركة السعودية، وقدم للمكتب تنازل رسمى واقرار باستلام المبلغ .

وأضاف الملحق العمالي في التقرير، أن المواطن قدم الشكر للمكتب العمالى بجدة على مجهوداته التي قام بها لحل مشكلته من الوساطة والتسوية الودية، وأكد ان المكتب حريص كل الحرص على مصالح المصريين العاملين ويسعى لتحقيقها وتوفير مناخ عمل امن وحل مشكلات العاملين مع أصحاب الأعمال والشركات داخل المملكة، ووعد المكتب الشركة المشكو فى حقها إتخاذ ما يلزم نحو اخطار الوزارة برفع إيقاف التعامل معها تمهيداً لإجراءها الاختبارات المقررة للعمالة لموسم الحج الحالى لعام 1444 هجرياً.