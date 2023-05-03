القبض على قتلة تاجر ملابس فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الاسماعيلية- صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب فى كشف لغز العثور على تاجر ملابس بالقنطرة غرب مقتولا بعدة طعنات فى البطن والصدر وملقى بعزبة المزاينة بقرية البياضية بالقنطرة غرب، وتمكنت من ضبط المتهمين بارتكاب الجريمة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة بعزبة المزاينة التابعة لقرية البياضية بالقنطرة غرب بها عدة طعنات بالبطن والصدر وملقاة على الطريق.

على الفور، انتقلت الاجهزة الامنية وضباط مباحث مركز القنطرة غرب إلى مكان البلاغ حيث تم العثور على جثة " محمود.م.ن"24 عام تاجر ملابس مرتديا كامل ملابسه وملقى على جانب الطريق بعزبة المزاينة بقرية البياضية ومصاب بعدة طعنات بالصدر والبطن وجرح بالرأس.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو خليفة للطوارئ تحت تصرف النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتسليم المجنى عليه إلى ذويه عقب التشريح لدفنه وكلفت ضباط مباحث القنطرة غرب بسرعة كشف غموض الواقعة والقبض على مرتكبيها وأسبابها.

على الفور، وجه اللواء مدير مباحث الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية ضم الرائد رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه، وأوكل لفريق البحث كشف لغز العثور على جثة المجنى عليه وكشف أسبابها والقبض على مرتكبيها.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، أن خلافات ثأرية بين المجنى واثنين أشقاء من المتهمين الأربعة هو سبب وقوع الحادث.

وتمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهمين، مرتكبى الواقعة والقبض عليهم وهم "أ.فاخر، إ. فاخر " أشقاء" مقيمين اسيوط، وأ. كمال، ح. سلامة مقيمين القنطرة، وتم ضبط المتهمين فى محافظتى الإسماعيلية وأسيوط، وجارى التحقيق معهم بنيابة القنطرة غرب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.