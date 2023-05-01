العثور على جثة مجهولة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث القنطرة غرب، من جهودهم لكشف غموض والتوصل إلى هوية جثة مجهولة، تم العثور عليها متحللة فى خليج مياه رى أراضي زراعية بمنطقة أبوعنفوش بالقنطرة غرب، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة متحللة فى خليج مياه رى أراضى زراعية، خلف مصنع الثلج بمنطقة أبو عنفوش دائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ، كما تم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى لاستخراج الجثة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة متحللة فى المياه وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب من جهودهم لكشف لغز العثور على الجثة والتوصل إلى هويتها والقبض على مرتكبى الواقعة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة، عقب الوصول إلى هويتها وذويها.