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الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 0.25% لتسجل أعلى مستوى منذ 2006

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:15 م
الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 0.25% لتسجل أعلى مستوى منذ 2006 جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي
كتب - إسلام سعيد

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قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس (0.25%) لتصعد أسعار الفائدة الأمريكية إلى نطاق 5.25% وهو أعلى مستوى للفائدة الأمريكية منذ 2006.

 

‏وينتظر ظهور رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، للرد على الأسئلة الصحفية لسياسة الفيدرالي في الفترة المقبلة وتفاعله مع أزمة البنوك وتباطؤ النمو الأمريكي.

 

وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه "سيأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتباطؤ الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية".

 


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