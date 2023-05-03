اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مايو 2023 05:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" تستعرض 9 نتائج مهمة لمبادرة الرئيس للكشف عن السمنة والتقزم

الأربعاء، 03 مايو 2023 05:30 ص
"الصحة" تستعرض 9 نتائج مهمة لمبادرة الرئيس للكشف عن السمنة والتقزم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، ويستعرض "اليوم السابع" جهود المبادرة في النقاط التالية:
 
1- فحص 8 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية.
 
2- المبادرة تستهدف فحص الطلاب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.
 
3- خضوع 30 ألف مدرسة حكومية وخاصة لإجراءات فحص الطلاب.
 
4- المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية.
 
5- خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
6- الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض التى تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحى، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.
 
7- يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحى بجميع محافظات الجمهورية.
 
8- الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة بلغت 2400 فريق، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، وفنى معمل، وإداري) تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.
 
9- تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

السمنة

التقزم

الكشف المبكر عن السمنة

وزارة الصحة

الانيميا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

5 آثار جانبية للسمنة أثناء الحمل

الجمعة، 21 أبريل 2023 04:00 ص

5 عادات صباحية يجب اتباعها بصرامة لمحاربة السمنة.. منها شرب الماء الدافئ

الأربعاء، 19 أبريل 2023 05:00 م

ثالث أعلى معدل بأوروبا.. تقرير: بريطانيا فشلت طوال 30 عاما فى علاج السمنة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:28 م

6 أطعمة تساعدك على إنقاص الوزن للوقاية من السمنة

الإثنين، 17 أبريل 2023 11:00 ص

الصحة: فحص 8 ملايين طالب بمبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الأحد، 16 أبريل 2023 10:44 ص

العلاقة بين السمنة والسرطان وطرق الوقاية

الخميس، 13 أبريل 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة