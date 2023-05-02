اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:40 م
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المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:21 م
المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ع.ا.ع"36 سنة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل المجنى عليه "ع.ا.ا" بأن أطلق عليه النار من سلاح ألى بدائرة مركز البلينا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون جندى.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2020 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا مفاده إصابة المجنى عليه بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه فقام بالترصد له وإطلاق النار عليه من سلاح ألى كان بحوزته مما أسفر عن إصابة المجنى عليه.وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

البلينا

الشروع في القتل

خلافات سابقة



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