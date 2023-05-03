بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة للرئيس ماتاميلا سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب افريقيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الحرية .
وأوفد الرئيس السيسى، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة للرئيس ماتاميلا سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب افريقيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الحرية .
وأوفد الرئيس السيسى، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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