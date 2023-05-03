الرئيس السيسى يدعو المجتمعين بالحوار الوطنى لاقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها

كتب محمد الجالى

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحية تقدير وإعزاز، للمجتمعين فى جلسات الحوار الوطني.

ودعا الرئيس السيسى، فى كلمة مسجلة، في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، المشاركين فى هذه التجربة الوطنية المحترمة إلى بذل الجهود لإنجاحها، واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها متمنيا من الله "عز وجل"، أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق، مؤكدا دعمه المستمر لهذا الحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.